Украина призвала ООН использовать мандат по обеспечению мира во избежание худшего сценария российской агрессии

Украина призвала ООН использовать мандат по обеспечению мира во избежание худшего сценария российской агрессии

Вместо того чтобы отвечать на призывы международного сообщества, Россия решила усилить военные угрозы и опасность.

Генеральная Ассамблея ООН должна полностью использовать свой мандат по соблюдению мира и безопасности во избежание худшего сценария в условиях российской агрессии у кодонов Украины.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации, озвученном на неформальном собрании Генассамблеи по случаю доклада главы ГА о приоритетах работы 76-й сессии заявил заместитель постпреда Украины при ООН Юрий Витренко, — пишет Укринформ.

Напомним, что через месяц проходит восьмая годовщина российской агрессии против Украины.

"Вместо того чтобы отвечать на призывы международного сообщества, Россия решила усилить военные угрозы и опасность", — отметил он.

В этих обстоятельствах попытки России преподнести себя как "жертву", требующую "гарантий безопасности", кажутся чрезвычайно циничными, подчеркнул Витренко.

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Категорические требования России, по его мнению, не могут быть приняты. Украина как независимое европейское государство имеет суверенное право выбирать свои меры безопасности, отметил он.

"Отправной точкой для любой дискуссии по поводу гарантий безопасности в евроатлантическом регионе должна быть деэскалация Россией ситуации на границах Украины и ее выход из Донбасса и Крыма", — подытожил Витренко.

Напомним, что ранее сообщалось, что США устроят "громкие публичные разборки" с Россией в Совбезе ООН в случае вторжения российских войск в Украину.

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