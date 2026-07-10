Украина призвала Совбез ООН принять резолюцию о прекращении огня

Совбез ООН / © Associated Press

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Украина призывает членов Совета Безопасности ООН безотлагательно вынести на рассмотрение проект резолюции по немедленному и безусловному прекращению огня.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко, пишет Укринформ .

По его словам, международное сообщество должно положить конец параличу Совета Безопасности ООН в вопросе реагирования на преступления России. Дипломат подчеркнул, что страны, поддерживающие международный порядок, основанный на правилах, должны действовать более решительно.

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Павличенко отметил, что принятие такой резолюции стало бы четким сигналом поддержки всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине.

Он также призвал партнеров не ослаблять военную помощь Украине. По словам дипломата, такая поддержка не является эскалацией, а остается действенным путем восстановления мира и сохранения человеческих жизней.

Ранее Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН после очередной массированной российской атаки в ночь на 6 июля.

Напомним, что Украина готова к прямым переговорам с РФ, но может пересмотреть условия прекращения огня.

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