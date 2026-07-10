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Украина призвала Совбез ООН принять резолюцию о прекращении огня
Украина призвала членов Совета Безопасности ООН вынести на рассмотрение проект резолюции о немедленном прекращении огня.
Украина призывает членов Совета Безопасности ООН безотлагательно вынести на рассмотрение проект резолюции по немедленному и безусловному прекращению огня.
Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко, пишет Укринформ .
По его словам, международное сообщество должно положить конец параличу Совета Безопасности ООН в вопросе реагирования на преступления России. Дипломат подчеркнул, что страны, поддерживающие международный порядок, основанный на правилах, должны действовать более решительно.
Павличенко отметил, что принятие такой резолюции стало бы четким сигналом поддержки всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине.
Он также призвал партнеров не ослаблять военную помощь Украине. По словам дипломата, такая поддержка не является эскалацией, а остается действенным путем восстановления мира и сохранения человеческих жизней.
Ранее Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН после очередной массированной российской атаки в ночь на 6 июля.
Напомним, что Украина готова к прямым переговорам с РФ, но может пересмотреть условия прекращения огня.