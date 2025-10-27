- Дата публикации
Украина призвала США возобновить санкции против представителя Кремля Дмитриева
Пропагандистская активность Дмитриева на американской территории цинична и опасна.
Украинский дипломатический корпус считает необходимым восстановить и усилить персональные санкции против главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева — одного из представителей переговорной группы Кремля.
Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина в комментарии для Общественного.
«Его действия и публичные заявления направлены на то, чтобы затягивать время, размывать фокус на завершении войны и привлечь большее финансирование для российской агрессии и ее спонсоров», — заявила она.
Стефанишина подчеркнула, что пропагандистская активность Дмитриева на американской территории цинична и опасна.
«Русская пропаганда еще раз показывает откровенную ложь и цинизм. Сейчас, когда посланник прибыл в Штаты и говорит неправду, пора рассмотреть возобновление санкций в отношении него», — подчеркнула дипломат.
Она также прокомментировала одно из недавних заявлений Дмитриева в США о том, что «обстрелы энергетики Украины прекращены».
«На фоне постоянных обстрелов Украины, которые весь мир видит в режиме реального времени, заявления Кирилла Дмитриева о том, что были прекращены обстрелы энергетики, озвученные в США, должны стать красным флагом. Дмитриев годами обеспечивал ресурсную поддержку преступного режима Путина, равно как и сейчас», — подчеркнула посол.
Ранее сообщалось, что диктатор Путин отправил Кирилла Дмитриева в США для того, чтобы тормозить реальное введение санкций против «Лукойла» и «Роснефти».
Мы ранее информировали, что Дмитриев в США заявил о «титанических попытках» сорвать любой ее диалог Кремля с американской стороной.