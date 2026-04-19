Украина призвала США возобновить санкции против российской нефти

Ольга Стефанишина

Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала администрацию Дональда Трампа возобновить санкции против российской нефти и не допустить, чтобы РФ извлекала выгоду от действий Ирана.

Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

«Нельзя позволять России извлекать выгоду из действий своего союзника Ирана. Мы призываем администрацию США возобновить санкции против российской нефти и нефтепродуктов», — отметила она.

Стефанишина отметила, что Киев и Вашингтон имеют общий интерес в сокращении финансирования, которое Россия использует для ведения войны против Украины и поддержки сил, враждебных США.

Она подчеркнула, что если Россия поймет, что дестабилизация и разжигание войны выгодны, тогда в мире совсем скоро возникнут новые проблемы.

«Примечательно, что российский представитель уже назвал отказ от нефтяных соглашений „сотрудничеством“», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты снова возобновили генеральную лицензию на покупку российской нефти, отгруженной на суда до 17 апреля.

Мы ранее информировали, что демократы в Сенате Соединенных Штатов раскритиковали администрацию президента Дональда Трампа из-за ослабления санкций в отношении нефти РФ.