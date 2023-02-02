Украина призвала Тбилиси передать Саакашвили и заявила о "сворачивании демократии в Грузии"

Министерство иностранных дел выражает протест по поводу негуманного обращения с Михеилом Саакашвили, который имеет гражданство Украины. Ведомство заявляет о нарушении прав человека.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

В тексте отмечают "сворачивание демократии в Грузии". Ведь "грубое нарушение прав человека в отношении украинского гражданина идет в разрез с задекларированным курсом Тбилиси на получение членства в ЕС".

"В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михеилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни", — говорится в тексте документа.

Украинское министерство призывает грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили и передать его Украине. Кроме того, МИД также обращается к иностранным правительствам и международным организациям стать публично в защиту экс-президента Грузии.

Ухудшение состояния Саакашвили

Саакашвили 1 февраля видеосвязью из тбилисской клиники Vivamedi принял участие в судебном заседании. Тогда он указал на камеру, которая выглядит после пребывания под стражей. В частности, было видно, что бывший грузинский президент критически похудел. Саакашвили также попросил о лечении.

После появления в Сети фото осунувшейся политики президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Грузии публично пытают и убивают эксглаву государства. Он также показал фото Саакашвили.

Следует заметить, что американский эксперт-токсиколог Дэви Смит считает, что Саакашвили могли отравить тяжелыми металлами. В частности, это могли быть ртуть, мышьяк и барий.

Неправительственный центр "Эмпатия" сообщил о выводах комиссионной судебно-медицинской экспертизы. В них говорится, что Саакашвили нельзя оставаться за решеткой. У него обнаружили более 20 диагнозов, из которых десять основных "несовместимы с заключением".

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