Флаги Венгрии

Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий сделал ряд резонансных заявлений, повторив прошлогодние тезисы правительства о войне в Украине. Политик публично заявил, что в военном смысле Украина "проиграла эту войну" России, аргументируя это вроде бы существенной разницей в укомплектованности вооруженных сил.

Об этом сообщает венгерская газета Nepszava.

Глава Минобороны Венгрии привел свою оценку соотношения сил на фронте, отмечая преимущество России. По его словам, ВСУ укомплектованы на 40 процентов, тогда как ВС РФ – на 70%. Именно эта разница, по его словам, говорит о том, что "с военной точки зрения Украина проиграла эту войну".

Салай-Бобровницкий также заявил, что ежедневно на фронте якобы погибает тысяча не возвращающихся на поле боя бойцов, при этом четверть из них погибает непосредственно в бою.

Кристоф Салай-Бобровницкий подчеркнул, что мира можно достичь только дипломатическими средствами.

"Венгрия продолжает быть на стороне мира. Мы еще раз призываем безотлагательно остановить смерти невинных людей и проводить дипломатию вместо боевых действий", — сказал он.

Он обвинил лидеров стран-участниц Евросоюза в том, что они якобы "пытаются сорвать" намерения США установить мир и "сделают все, чтобы война продолжалась".

Политик также заявил, что высокая вероятность "преднамеренной или случайной эскалации" войны представляет угрозу венгерскому народу.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что территория Украины должна быть поделена, потому что это якобы "единственное возможное долгосрочное решение".

Мы ранее информировали, что Виктор Орбан сказал, что Венгрия готова обеспечить площадку для переговоров о мире в Украине.