Украина проигрывает или побеждает: Зеленский дал ответ

Президент Украины Владимир Зеленский согласился с мнением о том, что сейчас страна не проигрывает войну, но и не побеждает. Глава государства назвал проблемы, с которыми сталкивается Украина.

Об этом он сказал в интервью Axios.

Журналист издания отметил, что Украина не проигрывает войну, но и не выигрывает. Зеленский с ним согласился.

«Да, это правда. У нас не хватает оружия. У нас не хватает многого. Мы не сравнимся количеством оружия, дронов, артиллерии и ракет. Самая большая проблема — нехватка противовоздушной обороны», — рассказал президент.

Журналист поинтересовался, не чувствует ли Зеленский, что США не дают Украине зеленый свет на удары по России.

«Честно говоря, если у нас будет такое оружие от США, мы его используем«, — ответил глава государства.

В то же время, он отметил, что несмотря на ненависть к россиянам за войну и убийства, украинцы — не террористы.

«Все понимают, что не надо атаковать гражданских. Мы знаем правила этой войны, мы атакуем военных. Но если будет блэкаут и у нас будет более мощное оружие — ударим по энергетике«, — акцентировал Зеленский.

К слову, накануне Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп во время их встречи поддержал право Украины наносить удары по энергетике России в ответ на идентичные атаки со стороны страны-агрессора.

Заметим, Зеленский также заявил, что Украина никогда не признает временно оккупированные территории. По словам президента, если пока не будет сил для их возвращения военным путем, Украина готова к дипломатическому возвращению в будущем.