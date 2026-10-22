Украина просила США "ударить" по России еще до вторжения: Зеленский раскрыл детали

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский рассказал, что накануне полномасштабного вторжения России в феврале 2022-го Киев просил тогдашнего лидера США Джо Байдена «срочно» предоставить оружие Украине и «ударить» превентивными санкциями по Кремлю.

Об этом он рассказал в одном из интервью, сообщает Clash Report.

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Тем не менее, по его словам, Вашингтон отказался от таких шагов, заявив, что ограничения будут введены только после начала вторжения.

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«Мы спросили американцев: если вы считаете, что это война, тогда срочно дайте нам оружие — все, что можете предоставить. Но никто ничего не дал», — вспомнил глава государства.

Он рассказал, что просил президента Байдена ввести превентивные ограничения, «если вы знаете, что может произойти вторжение». Тем не менее, глава Белого дома заявил, что введет санкции «если произойдет вторжение».

«Санкции постфактум, а не превентивные. Я не Бог, чтобы судить президента, но считаю, что это была ошибка», — заявил Зеленский.

По словам украинского президента, за день до полномасштабного вторжения европейские лидеры, имевшие меньше информации, чем американцы, продолжали общаться с «фюрером» Владимиром Путиным.

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«Путин пообещал им, что вторжения не будет. Он соврал им всем. Он знал, что вторжение состоится. Он знал все», — подчеркнул глава государства.

Напомним, нынешний президент США Дональд Трамп не раз обвинял предшественника Джо Байдена в истощении запасов американского оружия из-за поставок в Украину. По его словам, тогдашняя администрация передала ВСУ вооружение на около 300 млрд, из-за чего Америке якобы пришлось столкнуться с уменьшением собственных запасов.

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