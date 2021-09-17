Украина протестует и осуждает выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и на Донбассе — заявление

Украина протестует и осуждает выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и на Донбассе — заявление

Украина призывает иностранные государства и международные организации решительно осудить незаконные действия РФ.

Министерство иностранных дел Украины осудило проведение Россией выборов депутатов в Госдуму РФ во временно оккупированном Крыму и принудительного привлечения к участию украинцев с незаконно выданными российскими паспортам на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"МИД Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Государственную Думу РФ на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь и принудительное привлечение к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им в незаконным способом паспортами граждан РФ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях...

Проведение Российской Федерацией выборов на территории временно оккупированных Автономной Республики Крым и г.. Севастополь является незаконным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий", — говорится в сообщении.

Украинское министерство ставит под сомнение легитимность выборов, ведь привлечение к голосованию украинцев из Донбасса и 1,5 млн избирателей, которые сейчас проживают в Крыму, существенно исказят результаты выборов.

Все причастные к организации и проведению незаконного голосования в Крыму и незаконной выдачи украинцам российских паспортов, будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины.

Напомним, в пятницу, 17 сентября, в России стартовали выборы депутатов в Государственную думу (нижней палаты парламента), губернаторов, депутатов регионального и городского уровней.

Отметим, в выборах в Госдуму будут участвовать в том числе и украинцы с временно оккупированных территорий, которых Москва заставила получить российские паспорта. Верховная Рада уже обратилась к международному сообществу о непризнании результатов этого псевдо-плебисцита. ТСН.ua проанализировал, что про думские выборы пишут на Западе и кто может стать преемником Путина, если он все же решит уйти.

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