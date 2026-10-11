Украина проведет выборы, как хочет Трамп, но при одном условии: Зеленский озвучил требование

Украина проведет выборы, если РФ согласится на 60-дневное перемирие — Зеленский / © ТСН.ua

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Украина готова провести выборы, если российский диктатор Владимир Путин согласится на перемирие сроком хотя бы 60 дней.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент пообщался с американским новостным агентством ABC и хотя интервью еще не вышло в эфир, телеканал опубликовал стенограмму.

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Зеленский прокомментировал недавнее громкое заявление Трампа, который сказал, что «пришло время для Украины избрать нового президента».

«Итак, прежде всего, со всем уважением к президенту Трампа, именно наше общество, наш народ должны избрать того или иного лидера. Да, мы в состоянии войны, и проведение выборов действительно сложное», — ответил глава государства.

Он напомнил Трампу, что проведение выборов во время военного положения в Украине противоречит Конституции.

«Мало того, что это абсолютно не защищено и выходит за рамки нашего закона, нашей конституции, но главное иметь для этого инфраструктуру безопасности, чтобы дать людям возможность голосовать. Конечно, это дело украинцев, когда голосовать, как это делать и выбирать того или иного человека», — добавил глава государства.

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Также Зеленский уверен, что это именно Путину выгодные выборы в Украине, потому что это глава Кремля «очень хотел сменить президента в Украине».

Владимир Зеленский заверил, что организует украинские выборы, если Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.

«Пожалуйста, скажите Путину, дайте нам два месяца, 60 дней полного прекращения огня, 60 дней, и мы организуем выборы», — заверил он.

Ранее мы писали, что переговоры между Украиной и США в Майами, запланированные на 9–10 октября, завершились раньше, чем ожидалось. В Офисе президента объяснили, что встреча не отменялась, однако первый день консультаций пошел не по плану.

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