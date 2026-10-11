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Украина проведет выборы, как хочет Трамп, но при одном условии: Зеленский озвучил требование
Зеленский заверил, что Украина проведет выборы, если Путин согласится на 60 дней перемирия.
Украина готова провести выборы, если российский диктатор Владимир Путин согласится на перемирие сроком хотя бы 60 дней.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент пообщался с американским новостным агентством ABC и хотя интервью еще не вышло в эфир, телеканал опубликовал стенограмму.
Зеленский прокомментировал недавнее громкое заявление Трампа, который сказал, что «пришло время для Украины избрать нового президента».
«Итак, прежде всего, со всем уважением к президенту Трампа, именно наше общество, наш народ должны избрать того или иного лидера. Да, мы в состоянии войны, и проведение выборов действительно сложное», — ответил глава государства.
Он напомнил Трампу, что проведение выборов во время военного положения в Украине противоречит Конституции.
«Мало того, что это абсолютно не защищено и выходит за рамки нашего закона, нашей конституции, но главное иметь для этого инфраструктуру безопасности, чтобы дать людям возможность голосовать. Конечно, это дело украинцев, когда голосовать, как это делать и выбирать того или иного человека», — добавил глава государства.
Также Зеленский уверен, что это именно Путину выгодные выборы в Украине, потому что это глава Кремля «очень хотел сменить президента в Украине».
Владимир Зеленский заверил, что организует украинские выборы, если Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.
«Пожалуйста, скажите Путину, дайте нам два месяца, 60 дней полного прекращения огня, 60 дней, и мы организуем выборы», — заверил он.
Ранее мы писали, что переговоры между Украиной и США в Майами, запланированные на 9–10 октября, завершились раньше, чем ожидалось. В Офисе президента объяснили, что встреча не отменялась, однако первый день консультаций пошел не по плану.