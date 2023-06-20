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Украина провела контрнаступательные операции минимум на трех участках линии фронта и добилась успехов — ISW

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Украина провела контрнаступательные операции минимум на трех участках линии фронта и добилась успехов — ISW

За прошедшую неделю украинские войска на Таврическом (Запорожском) направлении продвинулись до семи километров. / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинские войска провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках линии фронта и преуспели 19 июня 2023 года.

Российский военный блогер сообщил, что украинские войска продолжали наступать к северо-западу, северо-востоку и юго-западу от Бахмута 19 июня, и утверждал, что украинские войска продвинулись в районе Краснополевки (около 12 км к северо-востоку от Бахмута).

Об этом пишет ISW.

Между тем, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр дополнительно сообщила, что за прошедшую неделю украинские войска на Таврическом (Запорожском) направлении продвинулись до семи километров и освободили 113 квадратных километров территории, в том числе восемь населенных пунктов на западе Донецкой и западе Запорожской областей.

Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска атаковали к югу от Великой Новоселки на западе Донецкой области.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 июня, подтверждают, что украинские войска освободили Пятихатки, примерно в 25 км юго-западнее Орехова на западе Запорожской области.

Военные блоггеры также сообщали о боях к югу и юго-западу от Орехова в течение дня 19 июня.

19 июня Министерство обороны Великобритании оценило, что Россия, вероятно, развернула значительные части Днепровской группировки сил с восточного (левого) берега Херсонской области на запорожское и бахмутское направления для ответа на контрнаступательные действия Украины в прошлом.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал мнение, что Россия контролирует небо на тех участках фронта, где происходит наступление ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
2127
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