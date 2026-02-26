Украина провела переговоры с США в Женеве — первые детали

Рустем Умеров / © Владимир Зеленский

Реклама

Сегодня, 26 февраля, в Женеве завершили еще один раунд переговоров в двух форматах — с американской стороной и с участием Украины, США и Швейцарии.

Об этом рассказал секретарь СНБО, глава украинской переговорной группы Рустем Умеров.

Умеров сообщил, что по итогам встреч он вместе с Давидом Арахамией провели совместный разговор с Владимиром Зеленским о результатах и дальнейших шагах. В нем участвовали также представители американской стороны — специальный посланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Реклама

По словам Умерова, ведется подготовка к новому раунду переговоров. Стороны работают над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций.

«Задача сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной», — отметил секретарь СНБО.

Отдельное внимание было сосредоточено на экономическом блоке и долгосрочных механизмах поддержки Украины.

«Вместе с экономической командой Правительства, в частности (министром экономики — Ред.) Алексеем Соболевым, и американскими партнерами предметно проработали документ по восстановлению Украины. Договорились, что наши команды более подробно продолжат работу над документом, в частности, о будущем восстановлении и инвестиционном плане», — подытожил Умеров.

Реклама

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, что в Женеве, похоже, состоялись и российско-американские переговоры. Российские пропагандисты заявили, что «главный подкупщик» Трампа Кирилл Дмитриев, прибывший вчера в Швейцарию, сегодня провел переговоры с американской стороной.

Ранее президент Зеленский сделал важное заявление о новом раунде переговоров с РФ.