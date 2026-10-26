Украина хочет перенести переговоры с Россией на ноябрь: подробности от СМИ / © ТСН.ua

Реклама

Украина пытается добиться переноса следующего раунда трехсторонних переговоров с США и Россией минимум на неделю раньше. Кроме того, Киев настаивает на участии представителя Европейского Союза, несмотря на нежелание Москвы видеть европейцев за столом переговоров.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговорного процесса.

Реклама

По информации издания, российская сторона не желает видеть европейцев за столом переговоров на первой встрече.

Реклама

«Но наши их привезут и прямо в режиме реального времени там будут в Абу-Даби брифировать. Проблема европейцев состоит в том, что у них нет определенного представителя, а значит, все эти посланники могут работать только на прием сигнала. У них нет мандата хоть что-нибудь решать», — отметил собеседник издания.

В УП напомнили, что новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией планируется провести в Абу-Даби (ОАЭ) после американских промежуточных выборов в Конгресс, ориентировочно после 10-го ноября.

Но в издании выяснили, что официальный Киев сейчас пытается убедить россиян с помощью США согласиться на встречу хоть неделю раньше.

«В декабре каждую неделю будет важной. Когда у тебя нет света, воды или отопления, все дни играют роль», — говорит инсайдер издания.

Реклама

По информации УП, окончательного подтверждения переноса даты от Москвы еще не было.

Киев не ожидает скорого мирного решения

В украинской переговорной команде не рассчитывают, что первая встреча принесет конкретные договоренности. По оценкам собеседников издания, для начала предметной работы может потребоваться как минимум несколько раундов переговоров.

В то же время неофициально на Банковой в комментарии журналистам признаются: россияне до сих пор верят, что «смогут нас дожать этой зимой».

Ожидается, что во время первой встречи обновленные составы делегаций будут знакомиться и согласовывать позиции. Во втором раунде может начаться полноценное обсуждение, а уже во время третьего — появиться первые реальные решения.

Реклама

«Нам нужно показать картину того, как будет выглядеть эта часть мира, как Украину будут защищать, какое будет сотрудничество с НАТО или что еще там будет. У нас внутри страны доверие к Трампу только на 6% выше, чем доверие к Путину. Просто под заверения Трампа здесь никто ничего не сделает», — отмечает источник.

Собеседники УП в дипломатической команде Зеленского убеждают, что спецпредставители Трампа Кушнер и Виткофф передали Путину идею обсудить новую модель безопасности, и тот вроде бы даже согласился это сделать.

Кроме того, на двух последних встречах от ЕС наконец-то примерно очертился представитель на переговорах от Евросоюза, которым может стать руководитель кабинета и ближайший помощник президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен Бьорн Зайберт.

По информации издания, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия также объяснял американской стороне, что будущее мирное соглашение должно быть приемлемым не только для жителей Донбасса, но и жителей Харькова и Днепра, которые могут оказаться под угрозой последующей российской агрессии после вероятного перемирия.

«После Донбасса они следующие, и если жители этих регионов посмотрят на нашу „формулу мира“ и скажут: „Окей, нас это устраивает“, тогда это действительно будет работающая история», — перессказывает слова Арахамии источник издания.

Напомним, ранее в РФ заявили, что трехсторонние переговоры по Украине состоятся в первой половине ноября в Абу-Даби.

Новости партнеров

Новости партнеров