Дата публикации
Категория
Политика
Украина работает над дальнобойным оружием, но есть проблема — Зеленский

Украина уже проводит переговоры с партнерами относительно привлечения дополнительного финансирования, отметил Владимир Зеленский.

Светлана Несчетная
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина работает над дальнобойным оружием, но есть проблема с финансами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на международном форуме «Амброзетти» 5 сентября.

Президент отметил, что украинские специалисты работают над разработкой и модернизацией разных типов вооружений, но не на все хватает финансирования.

«У нас дефицит 6 млрд долларов — это серьезный вызов, потому что это не первые 6 млрд долларов, которые нам нужны, и не последние. Поэтому мы над этим работаем», — сказал он.

Зеленский добавил, что Украина уже проводит переговоры с партнерами относительно привлечения дополнительного финансирования.

Ранее сообщалось, что авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что новые украинские ракеты «Фламинго» вполне способны уничтожить незаконно построенный россиянами Крымский мост.

