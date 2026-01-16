- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 519
- Время на прочтение
- 2 мин
Украина ради мира готова на ряд болезненных уступок — президент Чехии
Чешский президент призвал Европу и США давить на Россию, чтобы государство-агрессор не отвергало мирных предложений.
Президент Чехии Петр Павел заявил, что украинские власти много сделали для того, чтобы мирное соглашение было приемлемым, и ради мира готовы пойти на ряд болезненных уступок.
Об этом он говорил на пресс-конференции во время своего визита в Киев в пятницу, 16 января.
«Я считаю, что Украина сделала очень много на пути к тому, чтобы предложенное решение [по мирному соглашению] было приемлемым. Я считаю, что там есть и ряд болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру», — подчеркнул чешский президент.
При этом он добавил, что европейские и американские партнеры Украины должны приложить максимальные усилия для того, чтобы проведенная работа над соглашением не была напрасной из-за позиции России, которая будет отвергать любые мирные договоренности.
«Россия будет отвергать [мирные предложения], пока мы не начнем давить совместно. А это давление может быть сегодня как, прежде всего, экономическое, так и политическое. Но мы должны работать координатно, включая США», — заявил Петр Павел.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что именно Украина, а не Россия сдерживает потенциальное заключение мирного соглашения, тогда как, по его словам, хозяин Кремля вроде бы готов к завершению войны.
Президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к обсуждению тех условий, которые уже ранее предлагал Кремль и которые означают капитуляцию Украины, потерю неоккупированных до сих пор территорий и фактического суверенитета.