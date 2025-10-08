Лидеры стран Европы / © Telegram / Андрей Ермак

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель вспомнила свои попытки договориться с диктатором Путиным в 2021 году, признав, что отсутствие единства среди европейских лидеров стало одной из причин дальнейшей войны.

Об этом сообщает The Telegraph.

Говоря о событиях лета 2021 года, Ангела Меркель напомнила, что вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном они настаивали на создании «нового формата», позволяющего вести прямые переговоры с Кремлем от имени всего Европейского союза.

Однако, по ее словам, инициатива провалилась из-за сопротивления «прежде всего стран Балтии, а также Польши». В результате, вместо того, чтобы обратиться в Кремль единым голосом, каждый европейский лидер пытался отдельно убедить Путина «отступить от края пропасти».

Меркель, вероятно, намекает, что именно это отсутствие единства в Европе могло побуждать российского диктатора начать войну, обвинив в агрессии Польшу и страны Балтии.

«Мы сегодня уже не сможем выяснить, что бы произошло, если бы, например, Европа тогда говорила единым голосом», — сказала Меркель в одном из своих недавних интервью. В то же время журналисты отмечают, что история показала: именно страны Балтии, которые предупреждали об угрозе, были правы, а Меркель ошибалась.

Почему эта история снова вызывает споры

Как пишет издание, споры вокруг тех событий вспыхнули снова, потому что ключевые противоречия внутри Запада никуда не исчезли и сейчас оказывают непосредственное влияние на ход войны.

Перед началом вторжения, когда президентом США был Джо Байден, Белый дом с осторожностью относился к поставке Украине наступательного вооружения, опасаясь эскалации.

Теперь, по данным журналистов, администрация Дональда Трампа отказалась от финансирования украинских военных усилий, переведя эту ответственность на Европу. Однако Европейский союз остается таким же разобщенным, как и до войны.

«Преемник Меркель, Фридрих Мерц, не присоединился к „коалиции желающих“, возглавляемой Макроном и Киром Стармером, которая предлагает ввести в Украину европейские миротворческие силы. Страны Балтии остаются решительно антироссийскими, но новый президент Польши Кароль Навроцкий выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО и упразднил льготы для украинских беженцев», — отмечает издание.

В то же время Венгрия и Словакия продолжают блокировать военную помощь Киеву и покупают российские энергоносители, а в Чехии большинство в новоизбранном парламенте имеет партия, скептически настроенная по отношению к Украине.

Историки, как отмечается, будут еще долго спорить, спровоцировала ли Европа Путина своей политикой или наоборот — не смогла вовремя остановить его агрессию. Но, по заключению журналистов, после трех с половиной лет войны очевидно одно: Европа до сих пор не выработала единую стратегию противостояния Путину, и за это продолжает платить Украина.

Ранее сообщалось, что Кремль прокомментировал заявление Меркель о том, что срыв ее мирной инициативы в отношении Украины со стороны Польши и стран Балтии мог «опосредованно спровоцировать» начало полномасштабной войны.

Мы ранее информировали, что Кремль целенаправленно создает физические и психологические условия для расширения войны, проводя скоординированную дезинформационную кампанию против НАТО.