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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Украина рассчитывает на $1,67 млрд от МВФ: миссия Фонда начинает пересмотр программы

Представители МВФ с понедельника будут работать над вторым и третьим пересмотрами программы расширенного финансирования Украины.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Украина рассчитывает на $1,67 млрд от МВФ: миссия Фонда начинает пересмотр программы

© Associated Press

Украина и Международный валютный фонд приступают к пересмотрам программы EFF, по результатам которых Киев рассчитывает привлечь транш в размере 1,67 миллиарда долларов.

Об этом сообщил Кабинет Министров по итогам переговоров премьер-министра Сергея Корецкого с директором Европейского департамента МВФ Матеушем Щуреком и миссией Фонда.

Стороны обсудили проект государственного бюджета на 2027 год, налогово-бюджетную политику, развитие финансового сектора и мероприятия по детенизации экономики. Отдельной темой стало внешнее финансирование Украины на 2027-2028 годы.

«Бюджет должен быть сбалансирован, отвечать вызовам военного времени и гарантировать финансирование приоритетных потребностей государства», — подчеркнул Корецкий.

Над согласованием параметров будут работать команды Министерства финансов, Национального банка и миссии МВФ.

По словам премьера, Верховная Рада уже поддержала проект госбюджета в первом чтении. Правительство планирует доработать документ с учетом консультаций с Фондом и представить его до второго чтения.

Напомним, что Украина стала второй в мире по долгу перед МВФ: сумма впечатляет

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