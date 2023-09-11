Украина рассчитывает на боевые полеты F-16 этой зимой – WSJ

Желания Киева гораздо более оптимистичны, чем более консервативная оценка Пентагона

Решение администрации президента США Джо Байдена разрешить передачу F-16 и обеспечить обучение пилотов Украине может изменить ход войны.

Об этом пишет WSJ.

Издание информирует, что военные руководители Киева говорят, что украинские пилоты могут летать на F-16 уже этой зимой, что является более оптимистическим графиком, чем предыдущие оценки, и таким, что может дать украинским силам значительные новые возможности для борьбы в следующем году.

Военные описывают, что нужно сделать, чтобы подготовить украинских пилотов к бою.

В Украине убеждены, что если американская подготовка летунов начнется в этом или в следующем месяце, то несколько украинских пилотов могут быть готовы к полетам уже в феврале следующего года.

В частности, США могут подготовить опытных украинских пилотов, владеющих английским языком, всего за пять месяцев.

Но американские официальные лица более консервативны по срокам подготовки F-16 к бою. По их словам, украинские пилоты не будут готовы к боевым полетам на F-16 минимум до середины 2024 года, а возможно, подготовка растянется на еще больший срок.

Американское издание отмечает, что десятки украинских пилотов планируют начать языковую подготовку в центре изучения английского языка на авиабазе Лекленд в Сан-Антонио в течение нескольких недель.

Тем временем пилоты, уже говорящие на английском, начнут летную подготовку на базе национальной гвардии Моррис в Тусоне в штате Аризона.

Добавим, что F-16 требует примерно 16 часов технического обслуживания за каждый час в воздухе. А потому речь идет о том, что очередным вызовом является поиск и обучение экипажей технического обслуживания, которым также нужно будет говорить по-английски. А это может быть сложнее, чем подготовка пилотов.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина может начать применять истребители F-16 уже весной 2024 года.

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