Украина рассчитывает на решение по поводу членства в ЕС на саммите 11 марта

Украина рассчитывает на решение по поводу членства в ЕС на саммите 11 марта

"Шаг вперед" по евроинтеграции Украины анонсировал и журналист Джозвяк.

Страны-члены Евросоюза соберутся на саммит в Версале 11 марта. Украинская вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что государство рассчитывает на поддержку этих стран относительно членства в ЕС.

Об этом Стефанишина сказала 9 марта в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

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"Мы надеемся, что 11 марта на саммите в Версале страны ЕС, прежде всего председательствующая Франция, отбросят свои страхи, опасения и желание "заговорить" процесс, а будут такими же смелыми, как украинцы, и подтвердят, что Украина победит, решением относительно членства Украины в ЕС", – сказала вице-премьер.

В то же время корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк анонсировал "шаг вперед" по евроинтеграции Украины.

"В последнем проекте заявления ЕС, которое лидеры могут принять в Версале позже на этой неделе, отмечается, что "Украина принадлежит к нашей европейской семье". Шаг вперед по сравнению с предыдущими черновиками", – говорится в сообщении журналиста в Сети.

последний draft EU statement что leaders might adopt in Versailles после этого week notes что " #Ukraine belongs to our European family". a step forward compares to previous drafts. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 9 марта 2022

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство государства в Европейском Союзе. Заявку быстро переждали в компетентные органы.

И уже 7 марта стало известно, что Евросоюз начал процедуру рассмотрения заявки Украины.

Кроме того, 8 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что еще неделю назад государство было до вступления в ЕС "приблизительно так, как из Киева до Луны, а теперь вступление – примерно как из Киева в Винницу".

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