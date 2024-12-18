Украина рассматривает онлайн-голосование на выборах после войны – Politico

Депутаты также рассматривают возможность голосования по почте, голосование за границей в день выборов и голосование по доверенности.

Украина изучает европейские модели избирательного законодательства, включая электронные голосование, с прицелом на проведение выборов вскоре после окончания войны.

Об этом говорится в статье издания Politico.

Проведение свободных и честных выборов в Украине будет ключевым для нормализации ситуации в разрушенной войной стране и ее стремления присоединиться к Евросоюзу.

"Мы должны понять, как мы можем демократически провести выборы, используя лучшие и эффективные практики", – сказала изданию глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк.

"У нас сейчас огромная проблема с избирательным реестром, потому что люди уехали за границу. По разным оценкам, только внутренне перемещенными лицами являются 6,5 миллиона", – сообщила Шуляк.

Даже после войны одной из ключевых проблем будет оставаться возможность гражданам, разбросанным по всему миру, голосовать, в том числе и на оккупированной Россией украинской территории.

"Где они сейчас, где они будут голосовать – это все нужно решать", – сказала народная депутат.

По ее словам, для этого украинские чиновники изучают разные европейские модели выборов, чтобы принять практику, которая позволит проводить свободные и честные выборы после войны.

"Нас интересуют [нюансы] электронного голосования и [] техническая оценка других альтернативных вариантов голосования, в том числе с точки зрения ІТ-безопасности", – сказала Шуляк.

Она добавила, что депутаты также рассматривают возможность голосования по почте, голосование за границей в день выборов, голосование по доверенности и онлайн-голосование.

Издание обращает внимание, что согласно рекомендациям Венецианской комиссии при Совете Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, существенные изменения в избирательное законодательство должны быть приняты, по меньшей мере, за год до даты следующих выборов в Украине.

"Гражданская сеть "ОПОРА" также призвала правительство начать подготовку к голосованию по окончании войны.

"Демократия – это не только день голосования. Если государство не работает над избирательной инфраструктурой даже тогда, когда выборы невозможны из-за безопасности или войны, то это сигнал о том, что оно отходит от стандартов демократии", – высказалась глава правления организации Ольга Айвазовская.

В публикации упоминается, что в сентябре Центральная избирательная комиссия Украины начала обновлять информацию об оставшихся в стране избирательных участках с учетом того, что Россия оккупировала около 20% территории Украины.

Напомним, в начале декабря руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина планирует немедленно перейти к демократическим выборам после достижения справедливого мира.

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