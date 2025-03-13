Украина рассматривает Турцию как партнера по гарантиям безопасности – Зеленский

Президент отметил, что Украина готова ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Турцией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция является одним из ключевых партнеров Украины в сфере безопасности и восстановления.

Об этом он сообщил в своей публикации после встречи с представителями турецкого правительства и бизнеса.

По словам Зеленского, эта встреча стала продолжением договоренностей, достигнутых с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время визита в Анкару. Обсуждались вопросы экономического и военно-технического сотрудничества, в частности производства дронов и поставок "байракторов".

"Наше государство рассматривает Турцию как одного из наших стратегических партнеров, а также одного из партнеров по гарантиям безопасности", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что Украина готова ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Турцией во время предстоящего визита Эрдогана.

Ранее президент Турции заявил, что Анкара поддерживает прекращение огня в Украине. В частности, идея "перемирия в воздухе и на море", предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским.