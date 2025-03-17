Украина рассматривает возможность ослабления санкций против России: какое условие

Жесткие экономические меры могут быть использованы в качестве рычага для обеспечения справедливости со стороны Москвы.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что западные санкции против России могут быть отменены, если это поможет достичь безопасности и справедливости для Киева.

Об этом сообщает Politico.

Власюк в комментарии изданию сказал, что возвращение стран к ведению бизнеса с Россией так или иначе – это лишь "вопрос времени", но оно должно происходить при правильных условиях.

По словам чиновника, экономические ограничения, эмбарго и запреты на импорт российских энергоресурсов "имеют свои цели, которые могут заключаться в том, чтобы заставить Россию прекратить свою агрессию и заключить соглашение о длительном мире", а не просто быть "каким-то наказанием".

Уполномоченный президента Украины отметил, что пока преждевременно говорить о том, какая именно отмена санкций может быть частью любых соглашений. По его словам, Украина только стремится на этом этапе убедиться, что сначала Россия предпримет значительные шаги в этом направлении, а уже потом речь может идти об обсуждении отмены санкций.

"Мы уже видим, что россияне пытаются ставить некоторые вопросы относительно того, следует ли отменять санкции, по крайней мере частично. Это дает нам лучшее понимание того, какие именно санкции являются для них самыми болезненными. Всегда хорошо знать, что причиняет самую большую боль, и мы должны использовать этот рычаг разумно", — отметил Власюк.

Этот чиновник, который также является секретарем Международной рабочей группы по санкциям против России, указал, что любое долгосрочное соглашение – которое должно предусматривать гарантии безопасности для Украины – будет включать также "справедливость для нашего народа", вероятно, в виде "компенсации для украинцев" ввиду масштабов жертв.

Издание отметило, что, хотя Россия продолжает зависеть от добычи ископаемого топлива для выплаты зарплат военным и финансирования военной техники, ее доходы от энергетики из-за санкций и потери западных рынков сократились на миллиарды. На этом фоне Власюк предположил возможность того, что европейские страны снова заключат соглашения о закупке российской нефти и газа, когда война наконец-то завершится.

"У России есть большой потенциал, особенно в сфере энергетики, и было бы, пожалуй, глупо не попробовать его использовать. Возможно, не в той же степени, и, надеюсь, никогда больше не оказываясь в ситуации полной зависимости от российской энергетики любого вида. Но если Россия когда-нибудь вернется к более или менее нормальной политике в отношении своих партнеров и соседей, что является самым важным, я не думаю, что ее следует полностью исключать с конкурентных рынков", – сказал уполномоченный президента Украины.

Напомним, страны G7 заявили, что ужесточат санкции против России, если Кремль откажется от прекращения огня в Украине.