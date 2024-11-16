Украина рассматривает возможные переговоры с Трампом: красные линии и условия встречи

Президент Украины Владимир Зеленский поделился своим видением возможных переговоров с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом, которые, при определенных условиях, могут стать реальными.

Об этом рассказал Владимир Зеленский интервью Общественному.

Он подчеркнул, что Украина будет серьезно относиться к разговорам только с официально избранным президентом США. "Я как президент Украины буду серьезно относиться к разговору только с президентом США, со всеми его полномочиями", — отметил он, подчеркнув, что на данном этапе Трамп еще не может участвовать в важных геополитических процессах, пока не пройдет инаугурацию.

В окружении каждого президента есть разные голоса, часто выполняющие определенные задачи, но реальные переговоры, по мнению украинского лидера, должны состояться только после того, как Трамп получит все свои полномочия. Украинские команды будут работать над подготовкой содержательной встречи, на которой будут обсуждать «красные линии», в частности, как Соединенные Штаты видят ситуацию и как Украина будет реагировать на их предложения.

Президент добавил, что подробности этих переговоров можно будет озвучить только после конкретной встречи с Трампом, когда тот приобретет все необходимые полномочия.

Напомним, Трамп заявил, что его администрация будет сосредоточена на российско-украинской войне. При этом он снова не уточнил, на каких условиях намерена закончить войну.

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