Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа: в МИД объяснили причину
Украина приняла такое решение в ответ на действия Никарагуа, противоречащие международному праву и посягающие на территориальную целостность Украины.
Украина официально разорвала дипломатические отношения с Республикой Никарагуа.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.
«Это решение принято в ответ на признание Никарагуа так называемого „суверенитета“ России над временно оккупированными украинскими территориями в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму», — отметил он.
Глава МИД подчеркнул, что Киев рассматривает этот шаг как умышленную попытку взорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, что является грубым нарушением Конституции, Устава ООН и основополагающих норм международного права.
«Политически присоединившись к государству-агрессору, стремясь легитимизировать насильственный захват украинских земель и открыв так называемое „почетное консульство“ в оккупированном Россией Крыму, Никарагуа стала соучастником преступления агрессии России против Украины», — подчеркнул Сибига.
Он добавил, что любое «признание» оккупации не имеет юридической силы и не изменяет международно признанные границы Украины. «Украина будет продолжать решительно реагировать на любые попытки подорвать ее суверенитет и территориальную целостность», — резюмировал министр.
Ранее сообщалось, что центральноамериканская страна Никарагуа, руководимая давним сторонником Советского Союза и России Даниэлем Ортегом, признает аннексию РФ четырех украинских областей.
Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты больше не будут поставлять оружие Никарагуа, поскольку власти страны усиливают сотрудничество с Россией.