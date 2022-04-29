Украина разорвет соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения: что это значит

Украина разорвет соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения: что это значит

Кабмин своим решением согласовал законопроект о денонсации соглашения между правительствами Украины и России об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 29 апреля.

"Цель законопроекта – денонсация международного соглашения с государством-агрессором в связи с введением в Украине военного положения и для обеспечения защиты национальных интересов и национальной безопасности Украины", – сообщили в правительстве.

Принятие закона позволит денонсировать соглашение и прекратить применение установленных им норм.

После денонсации соглашения ко всем доходам резидентов России, полученным из источников в Украине, будет применена общая ставка налогообложения – 15%, установленная Налоговым кодексом Украины, вместо льготных ставок, установленных соглашением: 5% – на дивиденды; 10% или 0% – на проценты; 10% – на роялти;

Кроме того, расторжение соглашения не допустит потерь бюджета Украины из-за зачисления налога, уплаченного в России резидентами Украины, осуществляющими деятельность в РФ.

Украина также освободится от взятых на себя обязательств по обмену информацией с Россией по налоговым вопросам.

Напомним, Кабмин также на заседании 29 апреля выделил Министерству обороны более 119 млрд грн, которые пойдут на зарплаты, технику и другие нужды.

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