ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
303
Время на прочтение
4 мин

Украина рискует потерять ключевую поддержку США из-за конфликта Трампа и Зеленского Reuters

Обострение отношений между президентами США и Украины создает риск для военной поддержки Киева, обмена разведданными и последующих переговоров о завершении войны.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

Отношения между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским снова обострились. Публичная критика, споры из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и договоренность Вашингтона с Москвой относительно российского дизельного горючего усилили напряжение между Киевом и его главным союзником. Теперь Украина опасается, что конфликт может сказаться на военной помощи и разведданных, необходимых для защиты от российских атак.

Об этом пишет Reuters.

Почему обострились отношения между Трампом и Зеленским

Трамп неоднократно критиковал Зеленского из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский президент частично связывает их с подорожанием энергоносителей, создающим проблемы для США накануне промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

Зеленский в ответ публично подверг критике действия Вашингтона и дал понять, что США, по его мнению, все больше склоняются к позиции России. Украина не намерена отказываться от ударов по российским энергетическим объектам, пока Москва продолжает атаковать украинские города и инфраструктуру.

Еще большее напряжение вызвала договоренность Трампа с российским президентом Владимиром Путиным относительно временного ослабления санкций на российское топливо и поставок дизеля. Вашингтон рассматривает это как способ увеличить предложение горючего и сдержать цены. В то же время, в Киеве опасаются, что новые доходы от торговли российскими энергоносителями могут помочь Москве продолжать войну.

Чем Украина рискует из-за конфликта с Вашингтоном

Главное опасение Киева — возможное сокращение американской военной помощи и обмен разведданными. Трамп еще может ограничить поставки вооружения или реализовать угрозы прекращения передачи информации о поле боя. Но это пока только риски, а не подтвержденное решение полностью прекратить поддержку Украины.

Разведданные США помогают украинским военным выявлять угрозы и противодействовать российским ракетным и дроновым атакам. Особенно важно это в преддверии зимы, когда Россия может снова усилить удары по энергетической инфраструктуре. Зеленский заявлял, что украинские командиры получали предупреждения от американских чиновников о возможном сокращении или прекращении обмена разведданными. Сам Трамп, однако, утверждает, что США продолжают делиться такой информацией с Украиной.

Также уязвимость продемонстрировали перебои в работе Starshield — военной версии спутниковой связи Starlink, которую используют украинские военные. По информации Reuters со ссылкой на американских и западных чиновников, перебои произошли после распоряжения, исходившего из Белого дома. Работу сервиса частично возобновили, однако этот случай показал, насколько украинская оборона зависит от технологий, контролируемых американскими компаниями и администрацией США.

Смогут ли Киев и Вашингтон продолжить переговоры

Несмотря на публичный спор, Украина не отказывается от диалога с представителями Трампа. По данным Reuters, двое украинских чиновников, осведомленных о ходе переговоров, заявили, что Киев хочет продолжать контакты со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Временный поверенный по делам Украины в Вашингтоне Денис Сиеник также заявил Newsmax, что Украина благодарна Трампу и его команде за усилия по завершению войны и готова к переговорам с Россией. Сам американский президент в пятницу, 16 октября, сказал журналистам, что продолжит взаимодействовать и с Зеленским, и с Путиным, поскольку желает завершения войны.

В то же время бывший чиновник Государственного департамента США Дэниел Фрид считает, что нынешнее обострение вредит перспективам мирного урегулирования. По его мнению, конфликт причиняет Украине еще больше страданий и стимулирует Путина продолжать войну. Часть республиканцев в Конгрессе выступает против давления на Киев ради соглашения, условия которого были бы выгодны Москве.

Санкции против России и реакция Киева и Москвы — последние новости

После решения Трампа приостановить часть санкционных мер против России Владимир Зеленский заявил, что ослабление экономического давления не заставит Путина прекратить войну. Украинский президент назвал договоренность о российском дизельном топливе первым шагом к возможному дальнейшему смягчению ограничений и предостерег, что Путин воспринимает это как поддержку. По мнению Зеленского, такие решения только придают российскому руководству уверенность.

Президент Украины выразил надежду, что Трамп и дальше будет прилагать усилия, чтобы заставить Москву прекратить убийства и удары по украинской энергетике. Зеленский также отметил, что ослабление санкций и требования ограничить ответы Украины на российские атаки не помогут завершить войну.

В Кремле, напротив, решение Трампа приостановить санкции по «закону Грэма» было встречено одобрительно. Специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев назвал его «историческим моментом» и заявил, что новые ограничения могли бы помешать экономическому сотрудничеству между США и Россией. Он фактически приветствовал приостановку санкций против Москвы, продвигая тезис о якобы взаимной выгоде от сотрудничества двух стран.

Дмитриев также утверждал, что экономическое взаимодействие Вашингтона и Москвы может способствовать глобальной стабильности и помочь достичь продолжительного мира. По его словам, Министерство финансов США обратилось в Российский фонд прямых инвестиций с просьбой посодействовать заключению дизельного соглашения, в частности, в вопросах проведения платежей и решения технических вопросов.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie