Украина рискует потерять ключевую поддержку США из-за конфликта Трампа и Зеленского Reuters

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

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Отношения между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским снова обострились. Публичная критика, споры из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и договоренность Вашингтона с Москвой относительно российского дизельного горючего усилили напряжение между Киевом и его главным союзником. Теперь Украина опасается, что конфликт может сказаться на военной помощи и разведданных, необходимых для защиты от российских атак.

Об этом пишет Reuters.

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Почему обострились отношения между Трампом и Зеленским

Трамп неоднократно критиковал Зеленского из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский президент частично связывает их с подорожанием энергоносителей, создающим проблемы для США накануне промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

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Зеленский в ответ публично подверг критике действия Вашингтона и дал понять, что США, по его мнению, все больше склоняются к позиции России. Украина не намерена отказываться от ударов по российским энергетическим объектам, пока Москва продолжает атаковать украинские города и инфраструктуру.

Еще большее напряжение вызвала договоренность Трампа с российским президентом Владимиром Путиным относительно временного ослабления санкций на российское топливо и поставок дизеля. Вашингтон рассматривает это как способ увеличить предложение горючего и сдержать цены. В то же время, в Киеве опасаются, что новые доходы от торговли российскими энергоносителями могут помочь Москве продолжать войну.

Чем Украина рискует из-за конфликта с Вашингтоном

Главное опасение Киева — возможное сокращение американской военной помощи и обмен разведданными. Трамп еще может ограничить поставки вооружения или реализовать угрозы прекращения передачи информации о поле боя. Но это пока только риски, а не подтвержденное решение полностью прекратить поддержку Украины.

Разведданные США помогают украинским военным выявлять угрозы и противодействовать российским ракетным и дроновым атакам. Особенно важно это в преддверии зимы, когда Россия может снова усилить удары по энергетической инфраструктуре. Зеленский заявлял, что украинские командиры получали предупреждения от американских чиновников о возможном сокращении или прекращении обмена разведданными. Сам Трамп, однако, утверждает, что США продолжают делиться такой информацией с Украиной.

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Также уязвимость продемонстрировали перебои в работе Starshield — военной версии спутниковой связи Starlink, которую используют украинские военные. По информации Reuters со ссылкой на американских и западных чиновников, перебои произошли после распоряжения, исходившего из Белого дома. Работу сервиса частично возобновили, однако этот случай показал, насколько украинская оборона зависит от технологий, контролируемых американскими компаниями и администрацией США.

Смогут ли Киев и Вашингтон продолжить переговоры

Несмотря на публичный спор, Украина не отказывается от диалога с представителями Трампа. По данным Reuters, двое украинских чиновников, осведомленных о ходе переговоров, заявили, что Киев хочет продолжать контакты со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Временный поверенный по делам Украины в Вашингтоне Денис Сиеник также заявил Newsmax, что Украина благодарна Трампу и его команде за усилия по завершению войны и готова к переговорам с Россией. Сам американский президент в пятницу, 16 октября, сказал журналистам, что продолжит взаимодействовать и с Зеленским, и с Путиным, поскольку желает завершения войны.

В то же время бывший чиновник Государственного департамента США Дэниел Фрид считает, что нынешнее обострение вредит перспективам мирного урегулирования. По его мнению, конфликт причиняет Украине еще больше страданий и стимулирует Путина продолжать войну. Часть республиканцев в Конгрессе выступает против давления на Киев ради соглашения, условия которого были бы выгодны Москве.

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Санкции против России и реакция Киева и Москвы — последние новости

После решения Трампа приостановить часть санкционных мер против России Владимир Зеленский заявил, что ослабление экономического давления не заставит Путина прекратить войну. Украинский президент назвал договоренность о российском дизельном топливе первым шагом к возможному дальнейшему смягчению ограничений и предостерег, что Путин воспринимает это как поддержку. По мнению Зеленского, такие решения только придают российскому руководству уверенность.

Президент Украины выразил надежду, что Трамп и дальше будет прилагать усилия, чтобы заставить Москву прекратить убийства и удары по украинской энергетике. Зеленский также отметил, что ослабление санкций и требования ограничить ответы Украины на российские атаки не помогут завершить войну.

В Кремле, напротив, решение Трампа приостановить санкции по «закону Грэма» было встречено одобрительно. Специальный представитель Путина Кирилл Дмитриев назвал его «историческим моментом» и заявил, что новые ограничения могли бы помешать экономическому сотрудничеству между США и Россией. Он фактически приветствовал приостановку санкций против Москвы, продвигая тезис о якобы взаимной выгоде от сотрудничества двух стран.

Дмитриев также утверждал, что экономическое взаимодействие Вашингтона и Москвы может способствовать глобальной стабильности и помочь достичь продолжительного мира. По его словам, Министерство финансов США обратилось в Российский фонд прямых инвестиций с просьбой посодействовать заключению дизельного соглашения, в частности, в вопросах проведения платежей и решения технических вопросов.

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