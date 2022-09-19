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Украина – рядом: Зеленский посочувствовал "британским друзьям" в связи со смертью Елизаветы II

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Украина – рядом: Зеленский посочувствовал "британским друзьям" в связи со смертью Елизаветы II

Президент отметил, что среди миллионов людей, пришедших попрощаться с Королевой, было и много украинцев.

Украина почтила память умершей королевы Великобритании Елизаветы II на высоком уровне – присутствовали премьер-министр Денис Шмигаль и первая леди Елена Зеленская.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении вечером 19 сентября.

"Среди миллионов людей, которые пришли попрощаться с Ее Величеством, было и много украинцев. Я благодарю всех украинцев в Соединенном Королевстве, кто показал в этот скорбный момент нашим британским друзьям, что Украина – рядом с ними", – отметил глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский отметил четыре бригады, воины которых проявляют небывалую стойкость и героизм в освобождении территорий.

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