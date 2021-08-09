"Украина с ними борется, а не тренирует": в Зеленского ответили на обвинения Лукашенко в "подготовке боевиков"

"Украина с ними борется, а не тренирует": в Зеленского ответили на обвинения Лукашенко в "подготовке боевиков"

В Зеленского в случае недружественных шагов пообещали ответить режиму Лукашенко.

Президент Украины Владимир Зеленский считает заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что в Украине якобы готовят боевиков, которых затем отправляют в Беларусь, безосновательными.

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, находясь в Николаевской области, сообщили в Офисе президента.

По словам Зеленского, Украина остается другом белорусского народа, но не вмешивается в политические процессы иностранных государств.

"Президент подчеркивает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными", — сказал Никифоров.

По мнению пресс-секретаря президента, целью таких заявлений является отвлечение внимания от внутриполитической ситуации в Беларуси. Сергей Никифоров добавил, что кризис в этой стране можно решить только демократическим путем, которым Лукашенко не захотел йти.

"Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут — это получит немедленной и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества", — подчеркнул Никифоров.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его политические отношения с украинской властью находятся на низком уровне, поскольку "с территории Украины в Беларусь поставляют боевиков и оружие".

Также Лукашенко уверен, что в Украине его поддержит 90 процентов населения и он готов перейти границу.

Новости мира: Лукашенко считает Украину новой угрозой для Беларуси

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку