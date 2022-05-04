Украина с партнерами устроили демарш из-за председательства Беларуси в Форуме по безопасности ОБСЕ

Украинская делегация и делегации стран-партнеров в ОБСЕ 4 мая в Австрии устроили демарш и покинули зал заседания через начало председательства Беларуси в Форуме безопасности сотрудничества Организации – органе, который занимается военно-политическими вопросами (прежде всего контролем над вооружениями и укреплением доверия и безопасности).
В конце апреля по ротации председательство в ФБС ОБСЕ перешло к Беларуси. Однако до этого Украина и ряд других стран-участниц Организации сигнализировали, что сегодня, когда Беларусь является соагрессором в войне России против Украины, председательство государства в директивном органе ОБСЕ кажется невозможным.
Об этом сообщает "Укринформ".
Украинская делегация 4 мая официально заявила, что не считает возможным принять тот факт, что дискуссии в Форуме безопасности сотрудничества ОБСЕ будут проходить под председательством Беларуси и повестка дня этого органа будет определяться "государством-участником, которое поддерживает продолжающуюся полномасштабную войну в регионе".
"Республика Беларусь предоставила Российской Федерации территорию для наземного вторжения в Украину. По меньшей мере, три области Украины – Киевская, Житомирская и Черниговская – были атакованы с территории Беларуси", – заявили в украинской делегации.
"Мы сожалеем, что Беларусь не отказалась от своей очереди возглавить ФБС. Сам факт ее председательства является оскорблением принципов, на которых базируется наша организация", – добавили в делегации Украины.
Представитель Украины также заявил, что такое положение дел делает невозможным продолжение делегацией государства привычного участия в заседании ФБС под председательством Беларуси и покинул зал. Демарш поддержали также представители стран-партнеров.
Заметим, что председательство в ФБС проходит на ротационной основе и длится четыре месяца.
Напомним, в апреле ряд чиновников "Большой двадцатки" устроили демарш российскому министру финансов на встрече министров финансов G20 в Вашингтоне. Россиянина не захотели слушать и демонстративно покинули зал представители нескольких стран, в том числе и Украины.
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