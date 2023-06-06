"Украина сама будет решать, как ей защищаться", — глава МИД Британии о событиях в Белгородской области РФ

В Белгородской области РФ продолжается рейд российских легионеров. В то же время, в Британии заявили, что Киев сам должен решать, как ему защищаться от российского агрессора.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли во время своего изита в Украину, пишет Reuters.

"Решение о том, как Украина будет осуществлять эту самооборону, имеет право принимать руководство Украины", – сказал он.

Министр иностранных дел Британии также добавил, что пока нет разногласий с США по поставкам оружия Украине после того, как Британия поставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

"Все страны поставили ограничения на оружие, которое мы передали. Чаще всего это означает, что его можно использовать только на территории Украины", — заметил Джеймс Клеверли.

Он добавил, что у Британия и США есть одна позиция по поддержке Украины: "Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими международными союзниками по оказанию поддержки Украине в ее стремлении вернуть свою страну".

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко заявил, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" могут добиться больших успехов во время своих рейдов по приграничным территориям Курской, Брянской и Белгородской областей РФ.

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