Украина сама должна определять, как завершить войну с Россией — Госдеп

Украина сама должна определять, как завершить войну с Россией — Госдеп

В настоящее время о переговорах на высоком уровне говорить нельзя, поскольку Россия не демонстрирует желания изменить свои позиции.

Украина сама должна определять, как завершить войну, которую против нее развязала Россия.

Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс, — пишет Укринформ.

"Наши украинские партнеры должны определить, как они хотят завершить этот конфликт", — отметил он.

Между тем, США стремятся видеть прекращение насилия и кровопролития, которые продолжаются уже 83 дня.

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Задача США, подчеркнул Прайс, «поддерживать украинских партнеров всеми должными способами», которые усилили бы позиции Украины за столом переговоров, чтобы она успешно реализовала свои цели.

В то же время, он отметил, что сейчас о переговорах на высоком уровне говорить нельзя, поскольку Россия не демонстрирует желания изменить свои позиции.

Напомним, Арестович и Фейгин также показали карту военных действий в Украине.

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