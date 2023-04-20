Украина сделала все: Зеленский ожидает от НАТО положительного ответа по вступлению

Президент ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс.
Президент Владимир Зеленский рассказал детали переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.
Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 20 апреля.
"Если право не будет работать, угроза жизни будет только расти… Бандиты и агрессоры станут еще наглее. Должны этого не допустить. Фактически именно этому сегодня в Киеве были посвящены и переговоры с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. Защита Украины. Защита всего международного порядка, основанного на правилах. Защита жизни", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что накануне новой встречи в Рамштайне позиция Столтенберга чрезвычайно важна.
Также глава государства сообщил, что уже идет подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе, который запланирован на лето этого года.
"Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс. Украина все сделала для того, чтобы наша заявка была удовлетворена.
Сложно даже сказать, чей вклад в европейскую и евроатлантическую безопасность больше наших воинов… Украинцев и украинок, которые своей жизнью защищают свободу", – подытожил Зеленский.
Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля посетил Киев с неанонсированным визитом. Визит состоялся в преддверии запланированного на 21 апреля очередного заседания коалиции в формате "Рамштайн", где обсудят предоставление новой помощи Украине.
Также генсек НАТО посетил Бучу, где собственными глазами увидел последствия разрушений и военных преступлений России.
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