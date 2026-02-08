Украина синхронизирует санкции с ЕС после массированного обстрела

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

В ночь на 8 февраля Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину, применив более 400 ударных дронов и почти 40 ракет различных типов. В ответ на это Украина вводит новые санкции против компаний, причастных к производству российского ракетного и дронового оружия.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Производство этого оружия было бы невозможным без иностранных критических компонентов, которые россияне продолжают получать в обход санкций. И именно против таких компаний — поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов — вводим новые санкции. Подписал соответствующие решения», — заявил он.

Реклама

По словам президента, отдельным указом также введены санкции против российского финансового сектора. В санкционный список вошли компании, через которые осуществляются расчеты за поставки компонентов для производства российских ракет и беспилотников.

Кроме того, ограничения введены в отношении структур, которые обеспечивают функционирование российского крипторынка и майнинга.

«Вторым указом применены санкции против российского финансового сектора. В этом списке есть компании, через которые оплачиваются поставки компонентов для производства российских ракет и дронов. Также санкции введены против структур, обеспечивающих российский крипторынок и майнинг», — подчеркнул президент.

Он добавил, что часть принятых решений будет включена в 20-й пакет санкций Европейского Союза, который сейчас находится на финальной стадии согласования.

Реклама

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает согласовывать санкционную политику с международными партнерами и усиливать давление на государство-агрессора.

«Продолжаем синхронизацию с партнерами и наращиваем давление на агрессора. Спасибо всем, кто с Украиной», — отметил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что 6 февраля, Европейская комиссия официально представила проект юбилейного, 20-го пакета санкций против России.