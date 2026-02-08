- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 2 мин
Украина синхронизирует санкции с ЕС после массированного обстрела
Зеленский подписал указы о новых санкциях после массированной атаки РФ.
В ночь на 8 февраля Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину, применив более 400 ударных дронов и почти 40 ракет различных типов. В ответ на это Украина вводит новые санкции против компаний, причастных к производству российского ракетного и дронового оружия.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
«Производство этого оружия было бы невозможным без иностранных критических компонентов, которые россияне продолжают получать в обход санкций. И именно против таких компаний — поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов — вводим новые санкции. Подписал соответствующие решения», — заявил он.
По словам президента, отдельным указом также введены санкции против российского финансового сектора. В санкционный список вошли компании, через которые осуществляются расчеты за поставки компонентов для производства российских ракет и беспилотников.
Кроме того, ограничения введены в отношении структур, которые обеспечивают функционирование российского крипторынка и майнинга.
«Вторым указом применены санкции против российского финансового сектора. В этом списке есть компании, через которые оплачиваются поставки компонентов для производства российских ракет и дронов. Также санкции введены против структур, обеспечивающих российский крипторынок и майнинг», — подчеркнул президент.
Он добавил, что часть принятых решений будет включена в 20-й пакет санкций Европейского Союза, который сейчас находится на финальной стадии согласования.
Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает согласовывать санкционную политику с международными партнерами и усиливать давление на государство-агрессора.
«Продолжаем синхронизацию с партнерами и наращиваем давление на агрессора. Спасибо всем, кто с Украиной», — отметил он.
Напомним, ранее мы писали о том, что 6 февраля, Европейская комиссия официально представила проект юбилейного, 20-го пакета санкций против России.