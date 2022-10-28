"Украина складывалась как искусственное государство": какую дезинформацию распространял враг 27 октября

Оккупанты распространили ряд манипуляций и дезинформаций
Центр противодействия дезинформации информирует, что в течение 27 октября 22 кафира распространили:
- Манипуляцию
Президент России Владимир Путин заявил: «Ежедневно западный порядок умножает хаос и становится все более нетерпимым, даже в самые западные страны, которые пытаются продемонстрировать самостоятельность. Предложение тех же венгерских депутатов закрепить христианские ценности восприняли как диверсию».
- Дезинформацию
Заместитель главы российского МИД А. Сыромолотов сообщил о том, что «террористы разжигают в Центральной Азии антироссийские настроения в контексте в Украине, а США и их союзники пытаются дестабилизировать ситуацию на приграничных с Афганистаном территориях».
- Дезинформацию
«Создавая Украину, большевики наделили ее российскими территориями — отдали туда Малороссию, Причерноморье, Донбасс. Украина складывалась как искусственное государство... [поэтому] единственным настоящим гарантом украинской государственности и территориальной целостности могла быть только Россия, которая и создала действующую Украину».
"Грязная бомба": новый фейк РФ
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что фейки о "грязной бомбе" являются попыткой РФ замаскировать использование тактического ядерного снаряда.
Экскомандующий войсками США в Европе генерал Бен Годжес считает, что Россия придумала фейк о "грязной бомбе" Украины для совершения операции под чужим флагом.
Ранее президент РФ Владимир Путин озвучил ложь о "грязной бомбе" Украины, которой государство якобы планирует устроить провокацию и обвинить Москву.
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