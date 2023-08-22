Украина сменила позицию о формате трибунала над РФ и Путиным: СМИ назвали детали

Замочитель руководителя ОП Смирнов призвал украинцев честно признать, что физически на скамье подсудимых Путина может и не быть.

Украина согласилась на измененный формат так называемого гибридного трибунала по агрессии РФ.

Об этом говорится в статье Европейской правды.

По словам заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова украинская модель не понравилась союзникам, потому что несколько западных столиц, включая Вашингтон, опасаются, что их самих впоследствии накажут "по российской схеме".

"Доктрина международного права находится в заложниках в глобальной политике, в геополитике. И отдельные наши партнеры опасаются, что этот прецедент будет использован против них, потому что они также проводят военные кампании за рубежом. И об этом нужно честно говорить", – заявил он.

Замглавы ОП признал, что украинские власти теперь уже не исключают возможность создания так называемого интернационализированного трибунала, на котором настаивают в частности США.

Единственное требование Украины сейчас

Украинские власти требуют, чтобы в случае создания гибридного трибунала его основой не должна стать украинская судебная система, как партнеры предлагали изначально. Это объясняется тем, что украинская Конституция не предусматривает создание такого судебного органа, не разрешает иностранным судьям выносить решение именем Украины. А менять Конституцию в военное положение нельзя.

"Это (гибридный трибунал на базе украинского законодательства. – ред.) неприемлемая для Украины модель. Но создание интернационализированного трибунала не обязательно означает создание трибунала в украинской правовой системе", – пояснил замглавы ОП.

По информации издания, спецтрибунал по преступлениям РФ будет создан в Гааге и будет действовать по нидерландскому законодательству. Нидерландское правительство якобы уже дало на это предварительное согласие.

На скамье подсудимых Путина может не быть

Смирнов призвал украинцев честно признать, что физически на скамье подсудимых Путина может и не быть, потому что РФ его не выдаст. Но ограничение передвижения диктатора по странам мира из-за страха ареста представитель ОП назовет "эффективным результатом".

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге заявил, что выдал ордер на арест президента России Владимира Путина "в контексте ситуации в Украине".

Также сообщалось, что в Гааге заработал новый следственный орган, фиксирующий преступления РФ против Украины.

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