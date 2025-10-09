Украина сможет отправлять ВСУ в другие страны: Рада поддержала решение

Верховная Рада Украины / © Associated Press

Верховная Рада Украины 9 октября окончательно поддержала законопроект президента Владимира Зеленского об отправке подразделений ВСУ в другие государства.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"#14059 — одобрение решения Президента о направлении подразделений ВСУ в другие государства. За в целом — 282», — говорится в заметке политика.

Что предусматривает закон об отправке ВСУ в другие государства

Закон предусматривает отправку:

в Турцию корвета Военно-морских сил ВСУ «Гетьман Іван Мазепа» в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военных.

Отправку в Великобританию и Северную Ирландию:

противоминного корабля «Черкаси» в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;

противоминного корабля «Чернігів» в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;

противоминного корабля «Маріуполь» в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;

противоминного корабля «Мелітополь» в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;

противоминного корабля «Генічеськ» в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;

Управление 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии ВМС ВСУ в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.

Результаты голосования в парламенте / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Напомним, в сентябре Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о временной отправке подразделений ВМС ВСУ в Турцию и Великобританию. Основная цель — обучение и освоение современной военной техники.