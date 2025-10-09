- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1080
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина сможет отправлять ВСУ в другие страны: Рада поддержала решение
Новый закон позволяет временно отправить в Турцию корвет «Гетьман Іван Мазепа», а в Великобританию — пять противоминных кораблей и штаб дивизиона. Цель — обучение и освоение современной военной техники.
Верховная Рада Украины 9 октября окончательно поддержала законопроект президента Владимира Зеленского об отправке подразделений ВСУ в другие государства.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"#14059 — одобрение решения Президента о направлении подразделений ВСУ в другие государства. За в целом — 282», — говорится в заметке политика.
Что предусматривает закон об отправке ВСУ в другие государства
Закон предусматривает отправку:
в Турцию корвета Военно-морских сил ВСУ «Гетьман Іван Мазепа» в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военных.
Отправку в Великобританию и Северную Ирландию:
противоминного корабля «Черкаси» в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;
противоминного корабля «Чернігів» в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;
противоминного корабля «Маріуполь» в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;
противоминного корабля «Мелітополь» в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;
противоминного корабля «Генічеськ» в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;
Управление 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии ВМС ВСУ в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.
Напомним, в сентябре Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о временной отправке подразделений ВМС ВСУ в Турцию и Великобританию. Основная цель — обучение и освоение современной военной техники.