Политика
1080
1 мин

Украина сможет отправлять ВСУ в другие страны: Рада поддержала решение

Новый закон позволяет временно отправить в Турцию корвет «Гетьман Іван Мазепа», а в Великобританию — пять противоминных кораблей и штаб дивизиона. Цель — обучение и освоение современной военной техники.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Верховная Рада Украины 9 октября окончательно поддержала законопроект президента Владимира Зеленского об отправке подразделений ВСУ в другие государства.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"#14059 — одобрение решения Президента о направлении подразделений ВСУ в другие государства. За в целом — 282», — говорится в заметке политика.

Что предусматривает закон об отправке ВСУ в другие государства

Закон предусматривает отправку:

  • в Турцию корвета Военно-морских сил ВСУ «Гетьман Іван Мазепа» в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военных.

Отправку в Великобританию и Северную Ирландию:

  • противоминного корабля «Черкаси» в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;

  • противоминного корабля «Чернігів» в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;

  • противоминного корабля «Маріуполь» в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;

  • противоминного корабля «Мелітополь» в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;

  • противоминного корабля «Генічеськ» в составе штатного экипажа численностью до 39 военных;

  • Управление 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии ВМС ВСУ в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.

Результаты голосования в парламенте / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Напомним, в сентябре Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о временной отправке подразделений ВМС ВСУ в Турцию и Великобританию. Основная цель — обучение и освоение современной военной техники.

1080
