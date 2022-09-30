Украина собралась в НАТО: как на эти планы отреагировали в США и Канаде

США и Канада – за вступление Украины в НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал намерения Украины вступить в НАТО по ускоренной процедуре, заявив о неизменной политике открытых дверей Альянса. А глава МИД Канады Мелани Жоли сказала, что Украина должна быть частью НАТО.

Об этом представители США и Канады заявили на совместной пресс-конференции 30 сентября.

"Политика США не изменилась, мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО, но для этого существует процесс, которого страны должны придерживаться", — сказал Блинкен.

А Жоли добавила: "Мы всегда верили, что Украина должна быть частью НАТО".

Политики также осудили псевдореферендумы российских оккупантов в Украине и попытки аннексировать территории государства.

"Путин не остановится ни перед чем, чтобы укрепить свою власть и утвердить свое господство. Голосование за присоединение территорий Украины к Российской Федерации является грубой попыткой формализовать завоевание президента Путина через политический театр", – сказала глава канадского МИД.

Она добавила, что предварительно срежиссированные "результаты" этих "референдумов" не обладают легитимностью и никогда не будут признаны.

В свою очередь госсекретарь США заверил, что Москва никого не обманула своими действиями.

"Мир увидел, как Россия провела эти так называемые референдумы, когда российские оккупационные войска ходили от двери к двери и заставляли украинских граждан голосовать под дулом пистолета. Весь процесс вокруг этих псевдореферендумов был абсолютным фарсом", – заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что псевдореферендумы не имеют силы и легитимности.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

Кроме того, Зеленский предложил задействовать "Киевский договор безопасности" на период, пока страны НАТО будут достигать консенсуса по поводу принятия Украины в Альянс.

Комментируя намерения Украины по НАТО, генсек Йенс Столтенберг сказал, что двери Альянса остаются открытыми для любой демократической страны.

Вступление Украины в НАТО: Зеленский действует нестандартно и решительно

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