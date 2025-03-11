Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня – результаты переговоров в Джидде

США обязались обсудить предложение о прекращении огня с представителями России.

Украина согласилась принять предложение США по немедленному 30-дневному прекращению огня и принять меры для восстановления крепкого мира после вторжения России.

Об этом говорится в совместном заявлении делегаций США и Украины, которое публикует сайт Офиса президента.

"Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному введению временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного исполнения Российской Федерацией", – говорится в заявлении.

Соединенные Штаты пообещали в свою очередь "довести до сведения Россию, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира".

Напомним, также по результатам встречи США немедленно отменяют паузу в помощи по безопасности Украине. Кроме того, стороны договорились как можно скорее заключить соглашение о разработке минеральных ресурсов Украины.

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