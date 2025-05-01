Спецпредставитель президента США Кит Келлог / © Associated Press

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Украина приняла мирные условия, предложенные Соединенными штатами во время переговоров в Лондоне на прошлой неделе.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире Fox News.

“Я вернулся из Лондона на прошлой неделе, где мы встретились с украинской командой, а также с европейцами. У нас было 22 конкретных условия, на которые они согласились», — заявил Келлог.

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Он добавил, что Украина с самого начала переговорного процесса хочет добиться «всеохватного и постоянного прекращения огня», которое приведет к мирному договору.

«Я имею в виду комплексное прекращение огня на море, в воздухе и на земле, отсутствие атак по инфраструктуре — по меньшей мере, на 30 дней. Почему 30 дней важны? Потому что это может привести к постоянной мирной инициативе. И это останавливает убийства, чего так хочет достичь президент Трамп», — подчеркнул Кит Келлог.

Напомним, Зеленский заявил, что, чтобы искать решение о завершении войны на переговорах, в Кремле должны сначала принять прекращение ударов по Украине и остановить боевые действия.