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Украина согласилась на условия США по завершению войны — Келлог
В ходе переговоров в Лондоне США выдвинули 22 условия для окончания войны, которые Украина приняла. Теперь необходимо добиться прекращения огня по меньшей мере на 30 суток.
Украина приняла мирные условия, предложенные Соединенными штатами во время переговоров в Лондоне на прошлой неделе.
Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире Fox News.
“Я вернулся из Лондона на прошлой неделе, где мы встретились с украинской командой, а также с европейцами. У нас было 22 конкретных условия, на которые они согласились», — заявил Келлог.
Он добавил, что Украина с самого начала переговорного процесса хочет добиться «всеохватного и постоянного прекращения огня», которое приведет к мирному договору.
«Я имею в виду комплексное прекращение огня на море, в воздухе и на земле, отсутствие атак по инфраструктуре — по меньшей мере, на 30 дней. Почему 30 дней важны? Потому что это может привести к постоянной мирной инициативе. И это останавливает убийства, чего так хочет достичь президент Трамп», — подчеркнул Кит Келлог.
Напомним, Зеленский заявил, что, чтобы искать решение о завершении войны на переговорах, в Кремле должны сначала принять прекращение ударов по Украине и остановить боевые действия.