Украина согласилась ограничить численность ВСУ: FT назвало цифру

В рамках обновленного проекта мирного плана Украина согласилась ограничить численность своей армии до 800 тыс. бойцов.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

В материале указано, что последний проект мирного плана по окончанию войны в Украине менее благоприятен для России, оставляя чувствительные вопросы на рассмотрение президенту США Дональду Трампу и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Высокопоставленные украинские чиновники, близкие к президентскому окружению, сообщили Financial Times во вторник, что это касается территориальных вопросов и гарантий безопасности США, но добавили, что Киев согласился ограничить свою армию до 800 000 человек«, — говорится в статье издания.

Напомним, 23 ноября в Женеве официальные лица США и Украины договорились о новом плане из 19 пунктов по прекращению войны. Этот план стал результатом экстренных переговоров после того, как первоначальный 28-пунктный план (разработанный Штатами и Россией) требовал от Украины неприемлемых территориальных уступок. Самые чувствительные вопросы — обмен территориями и новые отношения в сфере безопасности с НАТО и РФ — были отложены для прямых переговоров между Трампом и Зеленским. Соответствующая встреча не исключена уже на этой неделе.

По данным CBS News и американского чиновника, а также секретаря СНБО Украины Рустема Умерова, Киев согласился на мирное соглашение, предложенное администрацией Трампа. Стороны достигли «общего понимания» относительно предложения. Чиновник США отметил, что «нужно урегулировать некоторые незначительные детали, но они согласились».