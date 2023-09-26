Украина сохраняет двухпартийную поддержку в Конгрессе США — Кулеба

Поддержка Конгресса США Украины сохраняется, "несмотря на все апокалиптические комментарии некоторых комментаторов".

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты был очень успешным, поскольку по его результатам стала договоренность о поставках нового оружия и совместного производства.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Имеем новые договоренности Президента по поставкам оружия в Украину, есть договоренность о начале совместного производства оружия между американскими и украинскими компаниями, имеем четкое подтверждение незыблемости неизменности поддержки Украины", — сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что на всех встречах с участием президента говорилось о том, что США будут поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Кроме того, Кулеба заявил, что двухпартийная поддержка Конгресса США Украины сохраняется, "несмотря на все апокалиптические комментарии некоторых комментаторов".

"Это был очень успешный визит и Президент вернулся в Украину с конкретными вещами в руках, которые укрепляют нашу страну", — добавил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдепе заявили, что возможный "шатдаун" может повлиять на помощь Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Белый дом направил письмо с перечнем реформ, которые должна осуществить Украина для получения помощи.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.