Украина создаст антибаллистический щит для Европы: громкое заявление Зеленского в интервью Sky News

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина и вся Европа находятся в уязвимом положении из-за острого дефицита систем противобаллистической защиты типа Patriot и ракет к ним. В то же время, Киев вместе с ключевыми европейскими партнерами уже стал на путь создания общей антибаллистической системы, которая должна защитить весь континент.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью телеканалу Sky News.

Об отношениях с Трампом и закупке «некоторых» ракет

Отвечая на вопрос о позиции Администрации Трампа по поставкам Patriot, Зеленский отметил, что ситуация остается неизменной в течение последнего года. Украина вынуждена искать альтернативные финансовые и логистические пути.

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«Мы находимся на той же позиции, что и в последний год, когда мы можем использовать деньги наших европейских партнеров и, используя специальную программу, покупать некоторые ракеты. Я сказал некоторые, потому что речь идет об определенном количестве — у нас их не слишком много», — пояснил глава государства.

Зеленский признал, что эти поставки являются результатом исключительно профессиональной работы украинской дипломатии и крепких личных отношений с лидерами европейских стран, в частности Великобритании, чье общество горячо поддерживает украинцев.

Создание антибаллистического щита

Зеленский уверенно заявил, что Украина планирует присоединиться или возглавить процесс создания нового противоракетного щита для Европы.

«Это большая, большая проблема, что такие, на сегодняшний день я могу вам сказать, что это такие уникальные системы, как системы Patriot. И, конечно, у Европы они будут. Мы будем производить, либо Франция, либо Великобритания, либо некоторые страны. Единодушие некоторых европейцев сделает это. Мы на этом пути. Мы сделаем для Европы антибаллистическую систему. Я знаю это. И мы присоединимся к нашим партнерам или возглавим этот процесс — не имеет значения. То, что может приблизить нас быстрее — это лучше. Но сейчас у нас большой дефицитный разрыв с этими системами и ракетами», — сказал он.

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Слабая позиция для Украины и ЕС

По словам президента, нынешняя нехватка противоракетных систем — это «слабая позиция» не только для Украины, которая находится в состоянии горячей войны, но и для всего европейского континента. И российский диктатор Путин отлично знает об этой слабости системы защиты.

«Мы можем уничтожить любые, на сегодняшний день, любые виды беспилотников, иранские, российские, северокорейские, китайские, не суть важно — с разными двигателями, на низкой скорости, не суть важно. Мы можем сделать все и мы можем работать против разных видов ракет и разного оружия, но против баллистического мы этого не сделали», — пояснил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал удары по Москве и Петербургу.

Также он объяснил, почему Украина «не будет умирать молча».

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