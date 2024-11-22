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Украина созывает экстренное заседание с НАТО из-за атаки новой российской ракетой — AFP

Украина созывает экстренное заседание с НАТО из-за атаки новой российской ракетой — AFP

Украина и НАТО / Фото: Associated Press

На заседании будут обсуждаться последствия применения новой российской ракеты по Днепру.

Украина созывает экстренное заседание с НАТО на следующей неделе. Участники обсудят применение Россией новой баллистической ракеты по время атаки на Днепр.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, заседание Совета Украина – НАТО состоится во вторник, 26 ноября, на уровне послов.

По словам источников, заседание созвала Украина после российского удара новой баллистической ракетой по Днепру.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил 21 ноября, что удар по Днепру был нанесен якобы ракетой средней дальности нового поколения "Орешник". Однако украинский чиновник сказал изданию Financial Times, что это была межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 "Рубеж". О признаках применения МБР заявлял накануне и президент Украины Владимир Зеленский.

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