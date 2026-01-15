- Дата публикации
Украина созывает "Энергетический Рамштайн": Сибига сообщил подробности
Над привлечением международной помощи работают МИД во главе с Андреем Сибигой и Министерством энергетики под руководством Дениса Шмыгаля.
Украинское правительство работает в режиме чрезвычайной ситуации , чтобы привлечь максимальную поддержку партнеров для преодоления последствий российского террора. Дипломаты и энергетики объединили усилия по организации масштабной международной координации.
Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
«Энергетический Рамштайн»
Во исполнение поручения премьер-министра Юлии Свириденко, МИД совместно с Министерством энергетики, которое вчера возглавил Денис Шмигаль, созывают специальный формат встречи союзников — «Энергетический Рамштайн».
Главная цель: получить дополнительные взносы в Фонд поддержки энергетики и конкретное оборудование для восстановления поколения.
«Работаем со всеми нашими партнерами… Уже в ближайшее время ожидаем новые двусторонние пакеты энергетической поддержки», — отметил Сибига.
Кто уже помог
Результаты дипломатической работы уже сегодня:
Норвегия: предоставила большой пакет помощи на 200 миллионов долларов . Денежные средства пойдут на закупку газа и необходимого оборудования.
Италия Уже начала доставку промышленных бойлеров высокой мощности (от 550 до 3000 KW). Общая стоимость партии - 1,85 млн евро. Это оборудование спасет теплоснабжение в наиболее пострадавших общинах.
ПВО – лучшая защита энергетики
Андрей Сибига также анонсировал хорошие новости по защите неба. Уже завтра 16 января ожидаются объявления о дополнительных пакетах поддержки способностей ПВО.
«Ведь лучшая помощь энергосистеме Украины — это каждая российская ракета и дрон, которые не долетели до цели», — подчеркнул министр.
Глава МИД заверил, что Россия не только провалится с планами сломать украинцев холодом, но понесет ответственность за этот геноцид в международных судах.
Напомним, в четверг, 15 января, в результате удара российской террористической армии по энергетическому объекту в Харькове сотни тысяч человек остались без света и тепла . Зеленский отметил потребности для защиты и укрепления ПВО.