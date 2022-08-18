"Украина способна нанести поражение России": эксперты призвали Байдена "вооружить страну, пока не поздно"

Группа авторитетных экспертов, военных и дипломатов из США призвали власти страны более решительно помогать Украине оружием. Ведь в развязанной Россией войне наступает решающий момент.

Среди прочего, на кону и жизненно важные интересы самих США.

Об этом говорится в совместной колонке, опубликованной изданием The Hill.

В тексте заявления отмечается, что, хотя администрации президента США Джо Байдену удалось успешно объединить союзников страны для предоставления Украине существенных объемов военной помощи, до сих пор не удалось оформить достаточный стратегический нарратив для того, чтобы правительства сохранили общественную поддержку участия стран НАТО в этом процессе в долгосрочной перспективе.

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"Оказывая помощь достаточную для того, чтобы остановить линию фронта, но не отбить территории, захваченные Россией, администрация Байдена может непреднамеренно "вырвать поражение из пасти победы". Из-за чрезмерной осторожности с целью не спровоцировать эскалацию со стороны РФ (конвенционную или ядерную) мы, на самом деле, уступаем инициативу президенту РФ Владимиру Путину и уменьшаем давление на Москву, которое должно заставить ее прекратить агрессию и серьезно хотеть переговоров", – говорится в колонке.

Подписавшиеся также отметили, что в империалистической войне Кремля речь идет не только о геноциде и действиях, направленных на то, чтобы уничтожить украинцев как политическую нацию, но эта война – явная угроза безопасности и благосостоянию США. Поэтому американские принципы и интересы требуют решительной реакции, чтобы заставить РФ отступить как можно ближе до границ по состоянию на февраль и сделать цену за войну достаточно "дорогой", чтобы сдержать страну-агрессора от третьего вторжения.

С необходимым оружием Украина способна нанести поражение России

Подписанты обращения подчеркнули, что именно сейчас, когда российские силы пытаются перегруппироваться на востоке и предотвратить попытку Украины отвоевать Херсон на юге, союзники должны предоставить Киеву то оружие, которое обеспечит преимущество.

Авторы колонки также указали, что российские чиновники не раз дали понять – если РФ добьется своего в Украине, под угрозой оказываются союзники США в Балтии и другие страны региона.

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"С необходимым оружием и экономической поддержкой Украина способна нанести поражение России. А если это произойдет – меньшая вероятность, что нашим военным придется рисковать своими жизнями, защищая союзников под гарантиями США, которым тоже угрожает Россия", – привели аргументы подписать заявления.

Что будет поражением Путина

Они объяснили, что поражением Путина можно считать сценарий, когда Украина выстоит как независимая и экономически жизнеспособная страна.

"Это означает – Украина с обороненными границами, включающими Одессу, значительную часть побережья Черного моря, наличие у нее сильной, хорошо вооруженной армии и реальное прекращение боевых действий. В лучшем варианте – чтобы Украина вернула все территории, захваченные от 24 февраля, и земли, которые Россия отхватила у нее в 2014 году, включая Крым", – говорится в тексте авторов обращения.

Отмечается, что такой мир возможен только тогда, когда Путин осознает, что потерпел явное поражение и больше не может достичь своих целей – силой взять под контроль Украину или любое другое государство.

Перемирие не положит конец агрессии РФ

В то же время указывается, что поражением Украины и США можно считать сценарий, если Запад подтолкнет Украину к отказу от определенных территорий в обмен на прекращение огня.

"Перемирие не положит конец агрессии РФ или оккупации украинских территорий — это просто даст Кремлю передышку, чтобы закрепить свои достижения и снова возобновить наступление...", — объяснили подписанты.

"Администрация Байдена должна действовать быстрее и более стратегически в реагировании на запросы Украины на определенные виды вооружения. И когда принимается решение предоставить более сложные системы – как HIMARS – их нужно давать в большем количестве, чтобы добиться максимального результата на поле боя. Украине нужны дальнобойные системы, чтобы срывать российское наступление, в частности логистику, поставки топлива и боеприпасов. А это означает, что США должны предоставить ракеты ATACMS с дальностью 300 км, которые позволят бить по российским военным целям где угодно на территории Украины, включая Крым", – подчеркнули эксперты.

Они добавили, что также следует позаботиться о стабильном обновлении в Украине запасов боеприпасов и деталей для артиллерийских систем. ВСУ и дальше нуждаются в противовоздушном оружии близкой и средней дальности.

Как реагировать на ядерные угрозы России

Подписавшиеся также указали, что хотя Россия не раз прибегала к ядерным угрозам, следует помнить, что США – тоже ядерное государство, поэтому было бы стратегической ошибкой считать, что ядерное сдерживание больше не работает.

"Если позволить Путину запугивать нас от помощи Украине оружием, чтобы остановить российский ревизионизм, то что произойдет, когда они снова начнут размахивать ядерной боеголовкой уже по странам Балтии? Почему в администрации думают, что Путин не решится сделать так по Эстонии или Польше, если тактика сработает в Украине?" – задают вопросы авторы заявления.

"Ставки для нас, наших союзников и Украины очень понятны. Не надо обманывать себя. Можно думать, что мы с каждым днем, когда откладываем предоставление Украине необходимого для победы оружия, избегаем конфронтации с Кремлем. Но мы, наоборот, увеличиваем вероятность того, что снова столкнемся с этой опасностью в еще менее выгодных условиях. Умный и предусмотрительный подход – остановить агрессивные намерения Путина по отношению к Украине, и сделать это сейчас, когда это действительно может изменить ситуацию", – резюмировали подписанты.

Соавторы колонки:

бывшие главнокомандующие объединенными силами НАТО в Европе генералы Филипп Бридлав и Уэсли Кларк;

бывшая должностница Госдепа и Пентагона Дибра Кейган;

бывший посол в Финляндии и Турции Эрик Эдельман,

доктор Эвелин Фаркас – экс-замминистра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии;

посол Дэниел Фрид – бывший заместитель госсекретаря по Европе; бывший посол США в Украине Джон Гербст;

экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Годжес;

бывший посол в Германии Джон Корнблум;

бывший заместитель госсекретаря Дэвид Крамер;

бывший первый заместитель министра обороны Йен Лодал;

бывший помощник генпрокурора Роберт МакКонелл;

экс-посол по особым поручениям в отношении бывшего СССР Стефен Сестанович;

бывший сотрудник разведки США, эксперт безопасности Джон Сайфер;

бывшие послы в Украине Уильям Тейлор и Мари Йованович;

бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер;

бывший заместитель генсека НАТО и помощник главы Пентагона, экс-посол США в России и НАТО Александр Вершбоу.

Напомним, как объяснил эксперт Сергей Згурец, война в Украине переходит в затяжную фазу, но время играет в пользу государства, ведь на фронт успевает вовремя и в необходимом количестве поступать военная помощь от западных партнеров.

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