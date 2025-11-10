ТСН в социальных сетях

Политика
461
1 мин

Из-за обстрелов энергосистемы Украина инициирует срочное заседание Совета МАГАТЭ

Киев требует срочного вмешательства МАГАТЭ относительно ситуации, которая сейчас произошла в стране.

Наталия Магдык
Международное агентство по атомной энергии.

Международное агентство по атомной энергии. / © Associated Press

Украина обратилась к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой срочно созвать Совет управляющих для разработки механизмов защиты критической инфраструктуры от возможных атак России.

Об этом сообщил заместитель Министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона.

«После последнего обстрела аварийно-восстановительные работы продолжаются 24/7. Прошлой ночью враг применил 45 ракет различных типов, из которых более 30 — баллистические и кассетные. Эта атака стала одной из технологически самых сложных. россия использует разведывательные данные для нанесения ударов именно по ключевым элементам технологической схемы энергосистемы», — говорится в сообщении.

В большинстве регионов Украины сейчас применяются почасовые отключения электроэнергии. Самая сложная ситуация наблюдается на Полтавщине и Харьковщине из-за дефицита передачи электроэнергии.

Кроме того, графики ограничений действуют также в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях, а также в Киеве. Минэнерго регулярно пересматривает графики, пытаясь их оптимизировать, однако это невозможно без экономного потребления электроэнергии. Бизнесу советуют активно использовать импорт электроэнергии, чтобы минимизировать ограничения.

Отдельно заместитель министра Николай Колесник отметил, что российские удары по подстанциям, питающим Хмельницкую и Ривненскую АЭС, заставляют атомные станции временно снижать производство, чтобы избежать аварийных ситуаций и каскадных отключений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине во многих регионах осуществлении графики отключения света.

461
