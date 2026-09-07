Украина, США и Европа договорились о новой встрече: Зеленский раскрыл детали переговоров с Кушнером и Виткоффом

Кушнер, Виткофф, Зеленский / © president.gov.ua

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Украина, Соединенные Штаты и европейские партнеры договорились в ближайшее время провести новую встречу по завершению российской войны.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил после переговоров в Киеве с представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

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По словам главы государства, место проведения следующей встречи пока не определено.

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"Не знаю, где будет встреча: в Европе, в США, а может, снова – Стив, я так понял, ему понравилось наше влечение, то, может, снова в Украине. Мы открыты в любом случае", – сказал Зеленский.

В ходе переговоров стороны обсудили возможности возобновления переговорного процесса после встречи американских представителей с Владимиром Путиным в Москве.

Зеленский подчеркнул, что одним из самых сложных остается территориальный вопрос. По его мнению, такие решения могут приниматься на уровне лидеров государств.

Кроме того, стороны говорили о гарантиях безопасности для Украины, будущем украинской армии и так называемом Плане процветания, который должен касаться экономического восстановления страны после завершения войны.

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Отдельный блок переговоров касался подготовки к зиме. Украина ожидает от партнеров помощи для усиления противовоздушной обороны и энергетики, в частности, значительных поставок американского сжиженного природного газа.

К переговорам также присоединились советники руководителей Франции, Великобритании и Германии.

Что сказали Виткофф и Кушнер

Джаред Кушнер заявил, что американская сторона сейчас работает над созданием "мирного пакета", который должен сформировать рамки для продолжительного завершения войны.

По его словам, США также пробуют организовать трехсторонний формат переговоров.

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Кушнер подчеркнул, что во время контактов в Москве и Киеве американская сторона не пыталась убеждать одну из сторон принять позицию другой, а обсуждала возможные варианты продвижения переговоров.

Виткофф в свою очередь заявил, что возобновление переговорного процесса важно для президента США Дональда Трампа, и выразил надежду снова посетить Украину.

"Укрзализныця" сообщила об отправке спецпоезда спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера после их визита в Украину и пожелала американским переговорщикам "расширять географию путешествий".

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