Украина, США и Европа скоординировали позиции после раунда переговоров — Умеров
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров после встречи с представителями США и ведущих стран Европы заявил о согласовании общих подходов и координации дальнейших шагов по итогам раунда переговоров.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил о завершении отдельной встречи с представителями Соединенных Штатов Америки и европейских партнеров — Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии.
Об этом он сообщил в социальных сетях .
По словам чиновника, стороны обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы к дальнейшим действиям. Ключевым вопросом стала координация позиций между Украиной, США и европейскими странами.
Умеров отметил важность сохранения совместного видения и согласованности шагов между партнерами. Также, по его словам, понимание общей ответственности за конечный результат.
«Работаем дальше», — подытожил чиновник, комментируя результаты встречи.
Ранее Reuters написали, что территориальные требования Кремля заблокировали переговоры в Женеве.
О чем говорили Украина, США и РФ в первый день переговоров в Женеве, говорится в статье.