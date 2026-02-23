Украина, США и РФ готовятся к важной встрече: Зеленский назвал ключевой вопрос

Переговоры / © ТСН.ua

Украина, США и Россия готовятся к новым переговорам в трехстороннем формате. В ходе встречи планируется обсуждение управления оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Как сообщает источник УП, встречу подтвердил украинский лидер.

"На следующей встрече групп, которую подтвердил президент Зеленский, к переговорам могут приобщить еще и специалистов по энергетике", — говорится в сообщении.

Дипломатические круги отмечают, что разговор, вероятно, коснется деликатного вопроса: кто и как будет отвечать за управление станцией. После рассмотрения этих тем потребность во встрече на уровне лидеров станет особенно ощутимой.

Ранее глава МИД Андрей Сибига отмечал, что украинский лидер Владимир Зеленский готов провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Для решения вопросов территорий и ЗАЭС президент готов встретиться с Путиным и обсуждать их напрямую", — подчеркнул министр.

Как стало известно, россияне продвигают идею разделения Запорожской АЭС между РФ и Украиной.

Напомним, Украина и Россия готовят следующую встречу по результатам переговоров в Женеве. Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий отметил, что дата или место пока не раскрываются. Подробная информация о предстоящем раунде должна быть обнародована впоследствии.