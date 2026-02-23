ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
500
Время на прочтение
1 мин

Украина, США и РФ готовятся к важной встрече: Зеленский назвал ключевой вопрос

Вопросы территорий и контроля за ЗАЭС остаются несогласованными в текущем мирном процессе между Украиной, США и Россией.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Переговоры

Переговоры / © ТСН.ua

Украина, США и Россия готовятся к новым переговорам в трехстороннем формате. В ходе встречи планируется обсуждение управления оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Как сообщает источник УП, встречу подтвердил украинский лидер.

"На следующей встрече групп, которую подтвердил президент Зеленский, к переговорам могут приобщить еще и специалистов по энергетике", — говорится в сообщении.

Дипломатические круги отмечают, что разговор, вероятно, коснется деликатного вопроса: кто и как будет отвечать за управление станцией. После рассмотрения этих тем потребность во встрече на уровне лидеров станет особенно ощутимой.

Ранее глава МИД Андрей Сибига отмечал, что украинский лидер Владимир Зеленский готов провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Для решения вопросов территорий и ЗАЭС президент готов встретиться с Путиным и обсуждать их напрямую", — подчеркнул министр.

Как стало известно, россияне продвигают идею разделения Запорожской АЭС между РФ и Украиной.

Напомним, Украина и Россия готовят следующую встречу по результатам переговоров в Женеве. Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий отметил, что дата или место пока не раскрываются. Подробная информация о предстоящем раунде должна быть обнародована впоследствии.

Дата публикации
Количество просмотров
500
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie