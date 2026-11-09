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Украина, США и РФ встречаются в Абу-Даби: Умеров раскрыл формат переговоров
Переговоры Украины и РФ при посредничестве США в Абу-Даби состоятся 10-11 ноября. Рустем Умеров рассказал первые детали.
Украинская переговорная делегация в пути к месту запланированных встреч в Абу-Даби. 10-11 ноября должен состояться трехсторонний формат с участием представителей Украины, США и России.
Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.
В эти же дни в Абу-Даби будут находиться представители европейских стран. В частности, формата Е4: Великобритания, Франция, Германия и Италия, а также представители НАТО и Еврокомиссии. С европейскими партнёрами проведут отдельные координационные встречи.
«Для нас важно сохранять тесную координацию со всеми нашими ключевыми партнерами, обеспечивать согласованность позиций и совместное понимание дальнейших шагов в переговорном процессе. Как определено президентом Владимиром Зеленским, делаем все, чтобы Европа была участником дипломатического процесса», — написал он.
Умеров поблагодарил ОАЭ за площадку для переговоров и неизменную поддержку, а также Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за активность и подготовку к встречам. Он подчеркнул, что их цель – долговременный и устойчивый мир, гарантированная безопасность для Украины и реальные возможности для восстановления Украины после войны.
Переговоры в Абу-Даби – главное:
В Абу-Даби 10-11 ноября состоится встреча с участием делегаций Украины, США и России. Владимир Зеленский назвал ключевые темы мирных переговоров. В частности, это прекращение огня, суверенитет и территориальная целостность Украины.
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов войдет в делегацию Украины . Возглавлять переговорную группу теперь будет председатель Службы внешней разведки Рустем Умеров.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что делегацию РФ возглавит помощник Путина Владимир Мединский, который был главным переговорщиком на встрече в Женеве в феврале 2026 года.
Кроме того, на переговорах будут представители Европы. В частности, Франция заявила о своем участии. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция выскажет свое мнение по поводу Европы, поскольку «она больше всего пострадает». По его словам, нельзя игнорировать ожидания и требования европейцев.